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Димитрис Итудис объяснил провал ЦСКА в матче с «Миланом»

Димитрис Итудис объяснил провал ЦСКА в матче с «Миланом»
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан» (57:67).

«Поздравляю миланцев с победой. Даже математически можно выделить наш плохой старт, как в защите, так и в нападении. При этом соперники стабильно оборонялись, игроки со скамейки помогали завершать атаки, особенно Келл и Дэниэлз, но все же управляли игрой Кайл и Чачо. Три четверти мы выиграли с суммарным счетом 47-44 – когда мы осознали, как должны были действовать. Мы именно этого и хотели – действовать жестко, заставить соперников атаковать один-на-один, дать ему почувствовать контакт. Но 23-10 в первой четверти нас подломили. Два-три раза мы подтягивались, сокращали отставание до 1-2 очков, но перехватить лидерство так и не смогли», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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