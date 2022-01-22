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«Лейкерс» обыграли «Орландо». У Леброна 29 очков

«Лейкерс» обыграли «Орландо». У Леброна 29 очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержали «Лейкерс» со счётом 116:105.

Значительный вклад в успех гостей внёс Леброн Джеймс – 29 очков. В «Орландо» выделился Джеллен Саггс, на его счету 22 очка.

В параллельном матче в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 109:105.

Самым результативным игроком у «Портленда» стал Юсуф Нуркич, набравший 29 очков и 17 подборов. Лучше всех у «Бостона» выступил Джейсон Тейтум, у него 27 очков и 10 подборов.

Также «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 102:101 несмотря на дабл-дабл Эмбиида (40 очков и 13 подборов), «Майами Хит» уступил «Атланте Хоукс» (108:110), «Шарлотт Хорнетс» победил «Оклахому-Сити Тандер» благодаря дабл-даблу Майлса Бриджеса (22 очка и 14 подборов) со счётом 133:131.

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 109
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 22, Уильямс - 13, Лэнгфорд - 12, Шрёдер - 9, Притчард - 6, Хорфорд - 6, Ричардсон - 5, Уильямс - 5, Бол, Дозьер, Кантер, Несмит, Смарт, Томас, Фернанду, Хозер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 29, Макколлум - 24, Саймонс - 21, Маклемор - 12, Литтл - 7, Ковингтон - 5, Эллеби - 5, Уотфорд - 4, Смит - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Нэнс, Пауэлл, Снелл
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
121 : 98
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Шарлотт Хорнетс: Розир - 24, Бриджес - 22, Вашингтон - 20, Хэйворд - 16, Болл - 10, Пламли - 8, Убре - 8, Букнайт - 4, Мартин - 4, Макдэниелс - 2, Тор - 2, Кэри - 1, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Смит
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Гидди - 21, Робинсон-Эрл - 12, Базли - 7, Уильямс - 7, Манн - 6, Уиггинс - 5, Джером - 3, Дорт - 3, Мускала - 3, Дьяките - 2, Крейчи, Маледон, Покушевски, Роби, Уотсон, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
101 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 40, Харрис - 20, Макси - 19, Ньянг - 7, Драммонд - 5, Коркмаз - 5, Джо - 3, Браун - 2, Powell, Бэсси, Грин, Карри, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Тибулл
Лос-Анджелес Клипперс: Джексон - 19, Батюм - 15, Зубац - 12, Коффи - 12, Моррис - 12, Кеннард - 10, Хартенштайн - 10, Бледсо - 8, Ибака - 2, Мэнн - 2, Moon, Бостон, Джонсон, Джордж, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
110 : 108
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Янг - 28, Хаертер - 21, Коллинс - 15, Хантер - 13, Л. Уильямс - 9, Райт - 9, Капела - 6, Оконгву - 6, Нокс - 3, Богданович, Галлинари, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс
Майами Хит: Адебайо - 21, Робинсон - 19, Страс - 15, Винсент - 14, Батлер - 13, Мартин - 11, Гай - 5, Дедмон - 4, Юртсевен - 4, Такер - 2, Лоури, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Саггс - 22, Картер - 19, Вагнер - 15, Харрис - 13, Бамба - 11, Океке - 11, Браздейкис - 8, Энтони - 4, Росс - 2, Айзек, Вагнер, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Скофилд, Фульц, Хэмптон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Энтони - 23, Уэстбрук - 18, Джонсон - 11, Монк - 10, Брэдли - 9, Ариза - 5, Ривз - 5, Ховард - 4, Хортон-Такер - 2, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Дэвис, Нанн, Эллингтон
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