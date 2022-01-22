«Лейкерс» обыграли «Орландо». У Леброна 29 очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержали «Лейкерс» со счётом 116:105.



Значительный вклад в успех гостей внёс Леброн Джеймс – 29 очков. В «Орландо» выделился Джеллен Саггс, на его счету 22 очка.



В параллельном матче в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 109:105.



Самым результативным игроком у «Портленда» стал Юсуф Нуркич, набравший 29 очков и 17 подборов. Лучше всех у «Бостона» выступил Джейсон Тейтум, у него 27 очков и 10 подборов.



Также «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счётом 102:101 несмотря на дабл-дабл Эмбиида (40 очков и 13 подборов), «Майами Хит» уступил «Атланте Хоукс» (108:110), «Шарлотт Хорнетс» победил «Оклахому-Сити Тандер» благодаря дабл-даблу Майлса Бриджеса (22 очка и 14 подборов) со счётом 133:131.