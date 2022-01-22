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Трипл-дабл Джеймса Хардена помог «Бруклину» одолеть «Сан-Антонио»

Трипл-дабл Джеймса Хардена помог «Бруклину» одолеть «Сан-Антонио»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Антонио (США), в котором на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 117:102.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джеймс Харден – 37 очков, 10 подборов и 11 передач. В «Сан-Антонио» выделился Деджанте Мюррей, на его счету 25 очков, 12 подборов и 10 передач.

В параллельном матче в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» провёл игру с «Чикаго Буллз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 94:90.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков и 12 подборов. Лучше всех у «Чикаго» выступил Демар Дерозан, у него 35 очков. Также стоит отметить Николу Вучевича, у которого 19 очков и 12 подборов.

Также «Торонто Рэпторс» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 109:105. У Фреда Ванвлита дабл-дабл (21 очко и 12 передач).

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
102 : 117
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 25, Уайт - 17, Пёлтль - 15, Джонсон - 14, Васселл - 9, Макдермотт - 7, Уокер - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Ландейл - 4, Ойбанкс - 2, Джонс, Кейкок, Коллинс, Примо, Уискэмп, Эрнангомес, Янг
Бруклин Нетс: Харден - 37, Ирвинг - 24, Олдридж - 16, Гриффин - 10, Миллз - 9, Браун - 6, Шарп - 6, Эдвардс - 5, Бембри - 2, Томас - 2, Джонсон, Дюк, Дюрант, Картер, Клэкстон, Миллсэп, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
94 : 90
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 16, Холидэй - 13, Портис - 12, Дивинченцо - 7, Аллен - 5, Мэттьюз - 5, Хилл - 4, Коннотон - 2, Wigginton, Адетокунбо, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Худ
Чикаго Буллз: Дерозан - 35, Вучевич - 19, Томас - 11, Карузо - 7, Уайт - 7, Досунму - 5, Кук - 4, Браун - 2, Hill, Болл, Брэдли, Грин, Джонс, Лавин, Маккинни, Симонович, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
105 : 109
Торонто Рэпторс
Торонто
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Динвидди - 17, Хатимура - 11, Колдуэлл-Поуп - 10, Харрелл - 10, Авдия - 9, Гэффорд - 8, Кисперт - 6, Брайант - 5, Дав. Бертанс - 2, Нето - 2, Гилл, Кузма, Тодд, Уинстон, Холидей, Ээи
Торонто Рэпторс: Барнс - 27, Ванвлит - 21, Сиакам - 21, Трент-мл. - 13, Ануноби - 12, Буше - 10, Ачиува - 5, Берч, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
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