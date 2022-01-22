Трипл-дабл Джеймса Хардена помог «Бруклину» одолеть «Сан-Антонио»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Антонио (США), в котором на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 117:102.



Значительный вклад в успех гостей внёс Джеймс Харден – 37 очков, 10 подборов и 11 передач. В «Сан-Антонио» выделился Деджанте Мюррей, на его счету 25 очков, 12 подборов и 10 передач.



В параллельном матче в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» провёл игру с «Чикаго Буллз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 94:90.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков и 12 подборов. Лучше всех у «Чикаго» выступил Демар Дерозан, у него 35 очков. Также стоит отметить Николу Вучевича, у которого 19 очков и 12 подборов.



Также «Торонто Рэпторс» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 109:105. У Фреда Ванвлита дабл-дабл (21 очко и 12 передач).