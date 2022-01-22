Названы лидеры по продажам маек среди игроков и клубов НБА

Национальная баскетбольная ассоциации представила список самых продаваемых маек среди игроков и клубов лиги. Результаты основаны итогов первой половины нынешнего сезона.

Так, лидером стал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, за ним идут разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и разыгрывающий Лука Дончич из «Даллас Маверикс».



Топ-15 самых продаваемых маек НБА:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

4. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).

5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

6. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

7. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).

8. Трей Янг («Атланта Хоукс»).

9. Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз»).

10. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

11. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

12. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).

13. Девин Букер («Финикс Санз»).

14. Ар Джей Барретт («Нью-Йорк Никс»).

15. Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»).



Топ-10 популярных команд:

1. «Лос-Анджелес Лейкерс».

2. «Голден Стэйт Уорриорз».

3. «Милуоки Бакс».

4. «Бруклин Нетс».

5. «Бостон Селтикс».

6. «Нью-Йорк Никс».

7. «Чикаго Буллз».

8. «Филадельфия Сиксерс».

9. «Торонто Рэпторс».

10. «Даллас Маверикс».