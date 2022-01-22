Шакил О'Нил назвал молодого игрока НБА, который похож на Коби Брайанта

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил поделился мнением о сходствах между 22-летним разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом и легендарным Коби Брайантом.



«В первую очередь я говорю об отношении. Когда Коби пришёл в 19 лет, то прекрасно понимал, кто он такой. Он действительно знал это. Бывало, тренер скажет: «Не играй так», а Коби в ответ: «Нет, я буду так делать».



Так вот этот парень знает о себе всё. Он получал не самые лестные отзывы, о нём вообще не слишком много говорили, но он сделал себе имя в NCAA, и он знает, что он хорош. Он понимает, что это его команда, и он играет действительно здорово», — приводит слова О'Нила Sportskeeda со ссылкой на The Big Podcast With Shaq.

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