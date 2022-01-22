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Леброн Джеймс: упоминайте меня вместе с Майклом Джорданом и Томом Брэди

Леброн Джеймс: упоминайте меня вместе с Майклом Джорданом и Томом Брэди
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме»

«Влияю на культуру. Упоминайте меня вместе с Майклом Джорданом и Томом Брэди, будто у вас нет выбора. Когда я стою рядом с новичками, они начинают становиться старше. Как вы можете рассчитывать обрести любовь, если сами для этого ничего не даёте?» – написал Леброн.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на выезде встречались с «Орландо Мэджик». Победу в этом противостоянии со счётом 116:105 праздновали баскетболисты «Лос-Анджелеса».

Леброн в этой встрече набрал 29 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. В «Орландо» выделился Джейлен Саггс, на его счету 22 очка.

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