Леброн Джеймс: упоминайте меня вместе с Майклом Джорданом и Томом Брэди

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своём «инстаграме»



«Влияю на культуру. Упоминайте меня вместе с Майклом Джорданом и Томом Брэди, будто у вас нет выбора. Когда я стою рядом с новичками, они начинают становиться старше. Как вы можете рассчитывать обрести любовь, если сами для этого ничего не даёте?» – написал Леброн.



Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на выезде встречались с «Орландо Мэджик». Победу в этом противостоянии со счётом 116:105 праздновали баскетболисты «Лос-Анджелеса».



Леброн в этой встрече набрал 29 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. В «Орландо» выделился Джейлен Саггс, на его счету 22 очка.

Новость по теме Названы лидеры по продажам маек среди игроков и клубов НБА