Определён MVP 22-го тура Евролиги

Центровой «Маккаби» Анте Жижич стал MVP 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с «Олимпиакосом» (84:69) Жижич записал себе в актив 23 очка (10/12 двухочковых, 3/5 штрафных) и 6 подборов при рейтинге эффективности 33 балла. Жижич помог «Маккаби» прервать серию из девяти поражений и впервые за время выступления в Евролиге был признан самым ценным игроком тура.



В пятёрку лучших игроков тура также вошли разыгрывающий «Альбы» Маодо Ло (30 баллов), защитник «Басконии» Уэйд Болдуин (30 баллов), разыгрывающий УНИКСа Лоренцо Браун (29 баллов) и форвард «Фенербахче» Марко Гудурич (27 баллов).

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