Стефен Карри отреагировал на исполнение первого победного броска с сиреной за карьеру

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался об удачном исполнении победного броска в матче с «Хьюстон Рокетс» (105:103). Карри получил передачу после ввода мяча из-за боковой линии и сумел забросить с сиреной при счёте 103:103 при активном сопротивлении защищающегося игрока.

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«Это зависело не от меня, просто так сложилось. Я уже забрасывал за 0,1, за 0,4 секунды до сирены. Но когда забиваешь прямо с ней, ощущения непередаваемые. Было приятно наконец узнать их», — приводит слова Карри ESPN US.



Стефен стал самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт». На его счету 22 очка и 12 передач. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кристиан Вуд, у него 19 очков и 15 подборов.