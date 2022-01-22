Владимир Гомельский объяснил, почему Желько Обрадович не хочет тренировать ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах нежелания наставника «Партизана» Желько Обрадовича стать главным тренером московского ЦСКА.
«Почему Желько Обрадович не хочет ехать в Россию тренировать ЦСКА?» — поинтересовались у Владимира на его официальном сайте
«Желько — очень своеобразный человек со своими привычками в быту, в повседневной жизни. Москва, Россия, по его мнению, заставит его отказаться от некоторых своих привычек», — ответил Гомельский.
Ранее Гомельский высказался о причинах неудачного выступления ЦСКА, приведя в пример другой российский клуб — казанский УНИКС.
Не так давно форвард УНИКСа Марио Хезонья выразил мнение, что европейские тренеры Обрадович и Шарунас Ясикявичюс не смогли бы проявить себя в НБА.
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