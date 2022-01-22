Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил, почему Желько Обрадович не хочет тренировать ЦСКА

Владимир Гомельский объяснил, почему Желько Обрадович не хочет тренировать ЦСКА
Комментарии

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о причинах нежелания наставника «Партизана» Желько Обрадовича стать главным тренером московского ЦСКА.

«Почему Желько Обрадович не хочет ехать в Россию тренировать ЦСКА?» — поинтересовались у Владимира на его официальном сайте

«Желько — очень своеобразный человек со своими привычками в быту, в повседневной жизни. Москва, Россия, по его мнению, заставит его отказаться от некоторых своих привычек», — ответил Гомельский.

Ранее Гомельский высказался о причинах неудачного выступления ЦСКА, приведя в пример другой российский клуб — казанский УНИКС.

Не так давно форвард УНИКСа Марио Хезонья выразил мнение, что европейские тренеры Обрадович и Шарунас Ясикявичюс не смогли бы проявить себя в НБА.

Новость по теме
Марио Хезонья: Обрадовича и Ясикявичюса уволили бы из НБА уже после второй тренировки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022