Стив Керр прокомментировал провал Клэя Томпсона в первых матчах после восстановления

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на неудачную игру Клэя Томпсона после возвращения в состав.



«Мой план? Просто дайте ему время. Мы пытаемся вернуть его в ритм, поэтому смотрим видеозаписи и посмотрим, что мы можем сделать, чтобы помочь ему, но сейчас у него есть трудности, да», — цитирует Стива Керра NBC Sports.



Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри также высказался о возвращении Томпсона в состав.



«Два с половиной года — это большой срок. Он всё ещё может бросать, он всё ещё конкурентоспособен и знает, как играть. Прошло всего несколько игр. Он понимает, что должен делать, и вернётся на свой уровень. Он знает, что главное — апрель, май и июнь. И я не могу дождаться этого», — цитирует Карри The Athletic.



31-летний Томпсон не выходил на площадку в матчах НБА с момента финальной серии 2019 года с «Торонто Рэпторс», когда получил разрыв крестообразной связки. В 2020-м Томпсон восстановился после этой травмы, но порвал ахилл на тренировке.