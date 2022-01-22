Айзея Томас признал, что Майкл Джордан лучше Карима Абдул-Джаббара

Знаменитый в прошлом баскетболист Айзея Томас неожиданно согласился с тем, что легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан превосходит Карима Абдул-Джаббара. Томас ретвитнул запись легендарного игрока «Хьюстон Рокетс» Эдди Джонсона, в которой он заявил, что Джордан превосходит Карима Абдул-Джаббара со счётом 6-0 по всем статистическим показателям.

Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Абдул-Джаббар — шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Два раза он признавался MVP финала НБА (1971, 1985). Шесть раз Карим становился самым ценным игроком НБА. 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.