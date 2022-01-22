Шакил О’Нил: если Мэджику есть что сказать, почему бы ему не сказать мне это в лицо

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил в негативном ключе высказался о критике Мэджика Джонсона в адрес команды «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Если бы я был объектом критики со стороны Мэджика, будучи игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», я бы сказал ему: «Слушайте, я не хочу слышать этот бред от него». Если у Мэджика есть что сказать, то он должен подойти и сказать это мне, нам, прямо в лицо. Вот как бы я отреагировал», — приводит слова Шакила О'Нила Essentially Sports.



«После поражения от «Наггетс» со счётом 96:133 мы, фанаты «Лейкерс», ещё можем как-то смириться с тем, что нас обыграли, но мы заслуживаем большего. Команде следует прилагать усилия и наконец включаться», — писал ранее Джонсон.



Поводом для критики со стороны Мэджика послужило разгромное поражение, которое «Лос-Анджелес» потерпел в матче с «Денвер Наггетс» (96:133) на прошлой неделе.