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Шакил О’Нил: если Мэджику есть что сказать, почему бы ему не сказать мне это в лицо

Шакил О’Нил: если Мэджику есть что сказать, почему бы ему не сказать мне это в лицо
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Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил в негативном ключе высказался о критике Мэджика Джонсона в адрес команды «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если бы я был объектом критики со стороны Мэджика, будучи игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», я бы сказал ему: «Слушайте, я не хочу слышать этот бред от него». Если у Мэджика есть что сказать, то он должен подойти и сказать это мне, нам, прямо в лицо. Вот как бы я отреагировал», — приводит слова Шакила О'Нила Essentially Sports.

«После поражения от «Наггетс» со счётом 96:133 мы, фанаты «Лейкерс», ещё можем как-то смириться с тем, что нас обыграли, но мы заслуживаем большего. Команде следует прилагать усилия и наконец включаться», — писал ранее Джонсон.

Поводом для критики со стороны Мэджика послужило разгромное поражение, которое «Лос-Анджелес» потерпел в матче с «Денвер Наггетс» (96:133) на прошлой неделе.

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