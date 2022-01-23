Леброн Джеймс подарил матери роскошный автомобиль на день рождения. Фото

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подарил матери автомобиль на день рождения. Об этом рассказала сама мама Леброна, Глория.



«Спасибо тебе, мой заботливый и щедрый сын, за такой неожиданный подарок на день рождения! Ты всегда думаешь над тем, как бы облегчить мою жизнь и сделать меня счастливой. Бесконечно тебя люблю», — написала Глория в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Глории Джеймс в «Инстаграме».

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.