Эксперт назвал звезду НБА, с которой «Филадельфия» объединит Эмбиида перед дедлайном

Эксперт НБА Билл Симмонс поделился мыслями относительно того, как будет действовать «Филадельфия Сиксерс» в преддверии крайнего срока обмена.
«Мой официальный прогноз по поводу сделки с Беном Симмонсом. Бен Симмонс и защищённый первый номер драфта в «Индиану Пэйсерс» за Домантаса Сабониса и Джереми Лэмба», — написал эксперт в своём «твиттере».
Отметим, что крайний срок обмена НБА-2022 — 10 февраля.
Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.
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