Кармело Энтони прокомментировал масштабную критику в адрес «Лейкерс»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал об отношении к критике, которую регулярно получает его команда на протяжении последнего времени.
«Мы стараемся не обращать внимания на такой хаос», — приводит слова Энтони журналист Райан Уорд на своей официальной странице в «Твиттере».
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на выезде встречались с «Орландо Мэджик». Победу в этом противостоянии со счётом 116:105 праздновали баскетболисты «Лос-Анджелеса».
Лидер калифорнийского клуба Леброн Джеймс в этой встрече набрал 29 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету Энтони 23 очка. В «Орландо» выделился Джейлен Саггс, в его активе 22 очка.
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