Гомельский объяснил, почему в НБА нет ни одного игрока из России

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, почему, по его мнению, в Национальной баскетбольной ассоциации нет игроков из России.



«В России рождаются уникальные по своим физическим данным ребята, которым сам бог велел играть в НБА. Но наши детские и юношеские тренеры их недоучивают. У кого-то хромает техника (а в 20-летнем возрасте её уже не поправишь), у кого-то явно не хватает тактической грамотности.



В НБА ведь не учат, а используют то, что игрок уже умеет. Не подошли ни одному клубу НБА Клименко, Михайловский, Квитковских, Лопатин, Зайцев, Курбанов. У каждого из них слабые стороны перевешивали их сильные качества.



Мог бы попробовать себя в НБА Воронцевич, однако не захотел. Ему и в ЦСКА было комфортно. Вот и получается, что после Базаревича, а Сергей 1965 года рождения, никто из россиян в НБА не приезжал. Хотя, пожалуй, Бабков, Кисурин, Михайлов, В.Карасёв и Куделин могли бы туда попасть, будь селекционеры НБА повнимательнее», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



«Почему после Базаревича никто из россиян в НБА не приезжал? А Кириленко, Мозгов и Алексей Швед? Понятно, что погоду там они не делали, но играли. Кириленко даже периодически на «Матч всех звёзд» попадал», — уточнили у Владимира.



«Конечно, карьеры у этих трёх игроков разные, но представляли они отечественный баскетбол в НБА», — добавил Гомельский.

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