Хайнс отреагировал на получение награды Лиги ВТБ во время победного выезда к ЦСКА в Москву

Центровой «Милана» Кайл Хайнс, в межсезонье-2020 покинувший ЦСКА и в феврале 2021 года ставший членом Зала славы Единой лиги ВТБ, получил причитающуюся ему награду. Соответствующий пост разместила пресс-служба Единой лиги ВТБ в «твиттере» организации.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Единой лиги ВТБ в «Твиттере».
«Спасибо», — оставил комментарий Хайнс.
«Это заслуженно, мой друг!» — оставил комментарий ещё один экс-армеец, француз Нандо Де Коло, в настоящее время выступающий за «Фенербахче».
«Благодарю, приятель. Я очень ценю это и рад разделить эту награду с тобой», — ответил Кайл.
Отметим, что Нандо также в феврале 2021-го вошёл в Зал славы Единой лиги ВТБ.
Хайнс — шестикратный чемпион Единой лиги ВТБ, двукратный участник Матча всех звезд Лиги ВТБ в составе ЦСКА, лучший обороняющийся игрок сезона-2015/2016, лидер по количеству сыгранных матчей за карьеру в Единой лиге ВТБ среди всех иностранных баскетболистов (195 матчей).
Де Коло — пятикратный чемпион Единой лиги ВТБ, трёхкратный MVP Единой лиги ВТБ (2015, 2016, 2018) и MVP плей-офф Лиги ВТБ (2017) в составе ЦСКА, трёхкратный участник Матча всех звёзд Лиги ВТБ, лидер по очкам за карьеру в Единой лиге ВТБ среди всех иностранных баскетболистов (2296 очков).
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