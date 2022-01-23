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Крис Пол побил достижение Айзея Томаса

Крис Пол побил достижение Айзея Томаса
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Разыгрывающий клуба «Финикс Санз» Крис Пол превзошёл достижение двукратного чемпиона НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзеи Томаса. Это стало возможным благодаря 15 результативным передачам, которые Пол отдал в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс».

Теперь на счету разыгрывающего «Финикса» 99 матчей с 15 либо более передачами. В активе Томаса 98 таких встреч.

Лидирует по этому показателю бывший разыгрывающий «Юты Джаз» Джон Стоктон (293). Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон со 180 передачами на втором месте. Звезда НБА Стив Нэш замыкает тройку лучших (110).

Напомним, «Финикс» обыграл «Индиану» со счётом 113:103. Помимо 16 результативных передач, на счету Пола в этом матче 18 набранных очков.

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