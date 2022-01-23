Леброн Джеймс высказался о возвращении Энтони Дэвиса в состав «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу возвращения в строй Энтони Дэвиса.

«Как только Энтони Дэвис будет готов, мы будем в восторге, в этом нет сомнений. Он — одно из главных наших оружий, и когда он на площадке, это даёт команде гораздо больше возможностей как в нападении, так и в защите. Но его здоровье в любом случае стоит на первом месте для всех. Как только он выздоровеет, мы поможем ему восстановить дыхание и ритм», — приводит слова Джеймса Basket USA.

В «Лос-Анджелес Лейкерс» ожидают, что форвард Энтони Дэвис вернётся в состав во время выездного турне команды в конце января.

14 января Энтони Дэвис принял участие в индивидуальном тренировочном занятии на площадке.