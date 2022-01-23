Леброн Джеймс высказался о возвращении Энтони Дэвиса в состав «Лейкерс»
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу возвращения в строй Энтони Дэвиса.
«Как только Энтони Дэвис будет готов, мы будем в восторге, в этом нет сомнений. Он — одно из главных наших оружий, и когда он на площадке, это даёт команде гораздо больше возможностей как в нападении, так и в защите. Но его здоровье в любом случае стоит на первом месте для всех. Как только он выздоровеет, мы поможем ему восстановить дыхание и ритм», — приводит слова Джеймса Basket USA.
В «Лос-Анджелес Лейкерс» ожидают, что форвард Энтони Дэвис вернётся в состав во время выездного турне команды в конце января.
14 января Энтони Дэвис принял участие в индивидуальном тренировочном занятии на площадке.
Комментарии
- 23 января 2022
-
17:13
-
16:40
-
16:01
-
14:52
-
13:55
-
12:50
-
12:00
-
11:05
-
10:19
-
07:28
-
00:53
- 22 января 2022
-
23:57
-
22:55
-
21:57
-
19:57
-
18:52
-
17:33
-
17:03
-
16:53
-
15:57
-
15:07
-
14:21
-
14:08
-
13:23
-
12:56
-
12:21
-
11:25
-
10:28
-
09:36
-
09:30
-
08:39
-
06:59
-
06:28
-
01:06
- 21 января 2022
-
23:44
Партнерский контент