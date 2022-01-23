Канье Уэст: Майкл Джордан по-прежнему не хочет со мной разговаривать

Известный рэпер Канье Уэст рассказал, что легендарный баскетболист Майкл Джордан не хочет с ним разговаривать.

Дело в том, что в одной из своих песен он сказал, что его кроссовки превосходят линию кроссовок Джордана.

«Джордан по-прежнему не хочет со мной разговаривать. Я пытаюсь встретиться с Майклом Джорданом, но он говорит: «Чувак, эта песня...»— приводит слова Уэста The Sports Rush.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.