Канье Уэст: Майкл Джордан по-прежнему не хочет со мной разговаривать
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Известный рэпер Канье Уэст рассказал, что легендарный баскетболист Майкл Джордан не хочет с ним разговаривать.
Дело в том, что в одной из своих песен он сказал, что его кроссовки превосходят линию кроссовок Джордана.
«Джордан по-прежнему не хочет со мной разговаривать. Я пытаюсь встретиться с Майклом Джорданом, но он говорит: «Чувак, эта песня...»— приводит слова Уэста The Sports Rush.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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