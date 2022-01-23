Шакил О'Нил опубликовал редкое фото с миллиардером Биллом Гейтсом

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил опубликовал архивное фото со знаменитым миллиардером Биллом Гейтсом. Снимок сделан в 1995 году, когда О'Нил играл в составе «Орландо Мэджик».

Публикация доступна в «твиттере» Шакила О'Нила.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула НБА. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP лиги, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

Недавно Шакил О'Нил в негативном ключе высказался о критике Мэджика Джонсона в адрес команды «Лос-Анджелес Лейкерс».