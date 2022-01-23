УНИКС победил «Зелёна-Гуру», отыгравшись с -17 во второй половине
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Зелёна-Гура» на своей площадке принимала казанский УНИКС. Счёт встречи — 85:80 в пользу казанского клуба.
Уже в первой четверти хозяева начали отрываться от соперника (22:15). Вторая 10-минутка также прошла под диктовку польской команды, и к большому перерыву «Зелёна-Гура» вела в счёте с разницей в 15 очков (51:36).
УНИКС активизировался во второй половине встречи и уже в третьей четверти сократил отставание до 6 очков (25:16), а в решающем отрезке матча дожал соперника и одержал победу.
После 12 игр регулярного чемпионата казанский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 10 побед и 2 поражения. «Зелёна-Гура» идёт на последнем месте (1-10).
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