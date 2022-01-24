В «Бруклине» прокомментировали отчисление 4-кратного участника Матча звёзд НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался по поводу отчисления из команды 36-летнего тяжёлого форварда Пола Миллсэпа.

«Неприятная ситуация. Пол отлично проявил себя в плане своего мышления и того, каким он был хорошим товарищем по команде. Он взял на себя ограниченную роль, которая была трудной для него. Это не то, чего я ожидал в самом начале, но редко бывает так, как ожидаешь. Поэтому мы постараемся найти решение, которое будет положительным для него.

К сожалению, у него было не так много возможностей проявить себя, и я прекрасно понимаю, что это его разочаровывает. Мы оказались в той ситуации, которую никак не планировали. Но это просто факт», — приводит слова Нэша Basket USA.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Миллсэп принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 3,4 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал одну результативную передачу.