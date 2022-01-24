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«Даллас» дома разобрался с «Мемфисом». У Дончича дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов

«Даллас» дома разобрался с «Мемфисом». У Дончича дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:91.

Наиболее значимый вклад в победу «Маверикс» внёс словенский защитник Лука Дончич, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла – 37 очков, 11 подборов и 9 передач. В составе «Мемфиса» лучшая результативность у разыгрывающего Джа Моранта, оформившего дабл-дабл, — 35 очков, 13 подборов и 6 передач.

Напомним, «Даллас Маверикс» (27-20) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Мемфис Гриззлиз» (32-17) – 3-е.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
104 : 91
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Порзингис - 15, Брансон - 13, Финни-Смит - 9, Хардуэй-младший - 9, Клебер - 7, Пауэлл - 6, Баллок - 4, Грин - 4, Браун, Браун, Бёрк, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 35, Мелтон - 12, Джексон - 10, Уильямс - 9, Тийе - 7, Тиллман - 6, Адамс - 5, Альдама - 5, Кончар - 2, Андерсон, Бейн, Брукс, Джонс, Калвер, Кларк, Матиас, Пон, Терри, Харрисон

В ранее завершившихся матчах «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете уступил «Филадельфии Сиксерс» (109:115) – в составе гостей дабл-дабл у Джоэла Эмбиида (38 очков, 12 подборов и 6 передач), а «Атланта Хоукс» на выезде разгромила «Шарлотт Хорнетс» (113:91).

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Сан-Антонио Спёрс: Пёлтль - 25, Мюррей - 19, Джонсон - 17, Васселл - 15, Уокер - 14, Уайт - 10, Макдермотт - 9, Бэйтс-Диоп, Джонс, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Ойбанкс, Примо, Уискэмп, Эрнангомес, Янг
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 38, Макси - 18, Харрис - 18, Коркмаз - 17, Джо - 8, Браун - 7, Драммонд - 6, Ньянг - 3, Powell, Бэсси, Грин, Карри, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Тибулл
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
91 : 113
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Болл - 19, Бриджес - 19, Вашингтон - 12, Убре - 12, Букнайт - 9, Мартин - 7, Розир - 7, Пламли - 6, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Смит, Тор, Хэйворд
Атланта Хоукс: Янг - 30, Хантер - 20, Хаертер - 11, Галлинари - 10, Л. Уильямс - 9, Коллинс - 8, Капела - 7, Райт - 6, Оконгву - 5, Нокс - 4, Луваву-Кабарро - 3, Богданович, Джонсон, Дьенг, Купер, Мэйс
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