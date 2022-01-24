«Даллас» дома разобрался с «Мемфисом». У Дончича дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:91.

Наиболее значимый вклад в победу «Маверикс» внёс словенский защитник Лука Дончич, которому не хватило одной передачи до трипл-дабла – 37 очков, 11 подборов и 9 передач. В составе «Мемфиса» лучшая результативность у разыгрывающего Джа Моранта, оформившего дабл-дабл, — 35 очков, 13 подборов и 6 передач.

Напомним, «Даллас Маверикс» (27-20) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Мемфис Гриззлиз» (32-17) – 3-е.

В ранее завершившихся матчах «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете уступил «Филадельфии Сиксерс» (109:115) – в составе гостей дабл-дабл у Джоэла Эмбиида (38 очков, 12 подборов и 6 передач), а «Атланта Хоукс» на выезде разгромила «Шарлотт Хорнетс» (113:91).