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НБА наказала игрока «Милуоки» за жёсткий фол, после которого Карузо выбыл на два месяца

НБА наказала игрока «Милуоки» за жёсткий фол, после которого Карузо выбыл на два месяца
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Атакующий защитник «Милуоки Бакс» Грейсон Аллен получил дисквалификацию на один матч регулярного чемпионата НБА за жёсткий фол на игроке «Чикаго Буллз» Алексе Карузо.

Напомним, в середине третьей четверти Аллен умышленно сфолил на Карузо, после чего тот жёстко приземлился на паркет и сломал запястье. Теперь игроку предстоит операция и восстановление на протяжении 6-8 недель. Аллен же пропустит матч с «Кливленд Кавальерс» в среду, 26 января.

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Напомним, сама встреча завершилась победой «Бакс» со счётом 94:90.

После 45 матчей «Чикаго» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 28 побед и 17 поражений. «Милуоки» идёт четвёртым, сыграв на 4 игры больше (30-19).

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