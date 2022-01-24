НБА наказала игрока «Милуоки» за жёсткий фол, после которого Карузо выбыл на два месяца

Атакующий защитник «Милуоки Бакс» Грейсон Аллен получил дисквалификацию на один матч регулярного чемпионата НБА за жёсткий фол на игроке «Чикаго Буллз» Алексе Карузо.

Напомним, в середине третьей четверти Аллен умышленно сфолил на Карузо, после чего тот жёстко приземлился на паркет и сломал запястье. Теперь игроку предстоит операция и восстановление на протяжении 6-8 недель. Аллен же пропустит матч с «Кливленд Кавальерс» в среду, 26 января.

ВИДЕО

Напомним, сама встреча завершилась победой «Бакс» со счётом 94:90.

После 45 матчей «Чикаго» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 28 побед и 17 поражений. «Милуоки» идёт четвёртым, сыграв на 4 игры больше (30-19).