Энтони Эдвардс побил рекорд Луки Дончича в НБА
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Игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, которому удалось забросить 300 трёхочковых. Ему 20 лет и 171 день. Ранее этот рекорд принадлежал Луке Дончичу из «Даллас Маверикс».
Эдвардс достиг этой отметки в сегодняшнем матче с «Бруклин Нетс» (136:125). Он записал на свой счёт 25 очков, 4 передачи и 1 подбор. В среднем 20-летний баскетболист в этом сезоне набирает 22,2 очка, 5,0 подбора и 3,6 передачи за игру.
«Миннесота» после 46 игр регулярного чемпионата занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 23 победы и 23 поражения. На первом месте идёт «Финикс Санз», у которого 36 побед и 9 поражений.
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