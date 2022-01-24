Энтони Эдвардс побил рекорд Луки Дончича в НБА

Игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, которому удалось забросить 300 трёхочковых. Ему 20 лет и 171 день. Ранее этот рекорд принадлежал Луке Дончичу из «Даллас Маверикс».

Эдвардс достиг этой отметки в сегодняшнем матче с «Бруклин Нетс» (136:125). Он записал на свой счёт 25 очков, 4 передачи и 1 подбор. В среднем 20-летний баскетболист в этом сезоне набирает 22,2 очка, 5,0 подбора и 3,6 передачи за игру.

«Миннесота» после 46 игр регулярного чемпионата занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 23 победы и 23 поражения. На первом месте идёт «Финикс Санз», у которого 36 побед и 9 поражений.