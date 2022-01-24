Джимми Батлер превзошёл рекорд Леброна Джеймса в очном матче против него
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Атакующий защитник Джимми Батлер побил рекорд Леброна Джеймса по количеству трипл-даблов в истории франшизы «Майами Хит». Примечательно, что произошло это во время игры с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:107), где играет сейчас Леброн.
В самой встрече Джимми Батлер записал на свой счёт 20 очков (7 из 18 с игры), 10 подборов и 12 передач за 39 минут. В этом сезоне он набирает 21,4 очка, 6,0 передач и 6,0 подборов в среднем за игру.
После 47 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 30 побед и 17 поражений. «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на восьмом месте в Западной конференции, имея 23 победы при 24 поражениях.
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