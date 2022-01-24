Хлои Кардашьян отказала Тристану Томпсону в переезде в свой особняк за $ 37 млн

Американская телевизионная персона Хлои Кардашьян не захотела, чтобы центровой «Сакраменто Кингз» Тристан Томпсон переехал в её особняк в Хидден-Хиллз стоимостью $ 37 млн, сообщает Daily Mail. Хлои сказала своему экс-возлюбленному, что больше не желает видеть его в своем доме и жить с ним под одно крышей.

Причиной этому стал результат ДНК-теста на отцовство ребёнка спортивного тренера Марали Николс.

«Сегодня результаты теста на отцовство показали, что я отец ребёнка Марали Николс. Я беру на себя полную ответственность за свои действия. Теперь, когда отцовство установлено, я с нетерпением жду возможности вместе с ней воспитывать нашего сына. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого я обидел во время этого испытания — как публично, так и в частном порядке.

Хлои, ты этого не заслуживаешь. Ты не заслуживаешь той душевной боли и унижения, которые я тебе причинил. Ты не заслуживаешь того, как я обращался с тобой все эти годы. Мои действия определённо не совпадают с тем, как я отношусь к тебе. Что бы ты ни думала, я испытываю к тебе глубочайшее уважение и любовь. Ещё раз, я невероятно сожалею», — написал Томпсон в «сториз» своего «инстаграма».

Томсон и Кардашьян воспитывают дочку Тру, которая родилась в 2018 году. Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. Недавно пара возобновила отношения, но вновь рассталась после теста Томпсона от отцовство.

