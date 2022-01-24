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Пабло Ласо: весь мир видел, что произошло в концовке матча «Реал» — «Барселона»

Пабло Ласо: весь мир видел, что произошло в концовке матча «Реал» — «Барселона»
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Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал поражение «Барселоне» в чемпионате Испании (75:85).

«Нам трудно было сосредоточиться в течение многих минут, мы чувствовали, что отстаём и не проявляем инициативы. Они в это время увеличивали преимущество. Мы приняли несколько неверных решений как в обороне, так и в нападении, и они воспользовались этим. Отставая в счёте, мы слишком поздно сменили ритм. Ощущение было такое, что они доминировали над нами.

Работа судей? Весь мир видел, что произошло в концовке. Были конкретные решения, на которые я должен обратить внимание, это трудно оценить в горячке момента. Были некоторые ситуации, которые могли нам навредить. Я помню контратаку, когда Ханга сфолил, а они не назвали это… Когда я увижу игру, у меня будет более чёткое представление», — приводит слова Ласо Eurohoops.

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