Стив Керр объяснил резкий спад Стефена Карри

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу неудачного отрезка в исполнении лидера команды Стефена Карри.

«Стеф отлично выглядит физически. Последние несколько игр он играет в свой лучший баскетбол с точки зрения выполнения обязанностей разыгрывающего. Он бережёт мяч, отлично играет в защите, просто броски не идут… Он так долго показывал нереальный уровень попаданий. Я думаю, все ждут, что он будет в форме весь сезон, а это просто невозможно», — приводит слова Керра ESPN.

Стефен Карри ударно начал нынешний сезон НБА, побив за первую половину регулярного чемпионата множество рекордов, однако позже звёздный разыгрывающий начал показывать слабую по его меркам статистику, что привело к потере лидерства «воинов» в Западной конференции.