Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Лав: «Лейкерс» ещё заявят о себе

Кевин Лав: «Лейкерс» ещё заявят о себе
Комментарии

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав высказался о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2021/2022 НБА.

«Если Дэвис вернётся в состав здоровым и мотивированным, то ему под силу вывести „Лос-Анджелес Лейкерс“ на новый уровень. Я не удивлюсь, если они решат все свои проблемы и резко прибавят, например, после перерыва на Матч звёзд НБА. Думаю, они ещё заявят о себе. Как далеко они могут зайти? Сложно сказать, но некоторые оценик этой команды выглядят если и не необоснованными, то в чём-то определенно несправедливыми», — приводит слова Кевина Лава NBC Sports.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в настоящий момент занимает восьмую позицию в Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 24 поражения.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022