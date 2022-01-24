Кевин Лав: «Лейкерс» ещё заявят о себе

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав высказался о перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2021/2022 НБА.



«Если Дэвис вернётся в состав здоровым и мотивированным, то ему под силу вывести „Лос-Анджелес Лейкерс“ на новый уровень. Я не удивлюсь, если они решат все свои проблемы и резко прибавят, например, после перерыва на Матч звёзд НБА. Думаю, они ещё заявят о себе. Как далеко они могут зайти? Сложно сказать, но некоторые оценик этой команды выглядят если и не необоснованными, то в чём-то определенно несправедливыми», — приводит слова Кевина Лава NBC Sports.



«Лос-Анджелес Лейкерс» в настоящий момент занимает восьмую позицию в Западной конференции, одержав 23 победы и потерпев 24 поражения.