Пэт Райли высказал мнение о Леброне Джеймсе

76-летний президент «Майами» Пэт Райли поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Леброн находится в своём, особом классе. Он совершенно уникальный игрок. Он Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Коби Брайант, Джерри Уэст, Билл Расселл. Если взять всех этих великих игроков, закинуть в блендер и перемешать, то получится Леброн Джеймс. В нём есть что-то от них всех», — цитирует Пэта Райли Fadeaway World.



Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.