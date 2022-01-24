ЦСКА разгромил «Калев» в Единой лиге ВТБ с разницей +42

Московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Встреча завершилась со счётом 104:62 в пользу московского клуба.



Армейцы уже в первой четверти вырвались вперёд, выиграв десятиминутку со счётом 26:19. Во втором игровом отрезке сильнее вновь оказалисьб баскетболисты ЦСКА, увеличившие отрыв до 23 очков.



В третьей четверти хозяева паркета вновь оказались сильнее, к заключительной десятиминутке преимущество московской команды составляло 32 очка, что превратило заключительный игровой отрезок в простую формальность. В заключительном игровом отрезке ЦСКА вновь оказался сильнее. Итоговый счёт встречи — 104:62 в пользу ЦСКА.



В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 12 очков на счету Сайласа Мэлсона.