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ЦСКА разгромил «Калев» в Единой лиге ВТБ с разницей +42

ЦСКА разгромил «Калев» в Единой лиге ВТБ с разницей +42
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Московский ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Встреча завершилась со счётом 104:62 в пользу московского клуба.

Армейцы уже в первой четверти вырвались вперёд, выиграв десятиминутку со счётом 26:19. Во втором игровом отрезке сильнее вновь оказалисьб баскетболисты ЦСКА, увеличившие отрыв до 23 очков.

В третьей четверти хозяева паркета вновь оказались сильнее, к заключительной десятиминутке преимущество московской команды составляло 32 очка, что превратило заключительный игровой отрезок в простую формальность. В заключительном игровом отрезке ЦСКА вновь оказался сильнее. Итоговый счёт встречи — 104:62 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным игроком стал Алексей Швед, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 12 очков на счету Сайласа Мэлсона.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
24 января 2022, понедельник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
104 : 62
Калев
Таллин, Эстония
ЦСКА: Швед - 17, Григонис - 14, Боломбой - 11, Милутинов - 11, Лундберг - 9, Хоменко - 9, Фойгтман - 8, Курбанов - 7, Антонов - 6, Хэкетт - 6, Ивлев - 4, Лопатин - 2
Калев: Мэлсон - 12, Китсинг - 11, Джексон - 10, Силиньш - 8, Хермет - 8, Мёрфи - 6, Дорбек - 3, Кангур - 2, Курбас - 2, Витолс
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