«Филадельфия» собирается заполучить Джеймса Хардена, сбросив контракт Бена Симмонса

«Филадельфия Сиксерс» нацелена на звёздного защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена, сообщает The Athletic. По информации источника, Харден не собирается продлевать истекающий контракт с «Бруклин Нетс», так что «Филадельфия» может дождаться лета, чтобы обменять Хардена на Бена Симмонса по схеме «сайн-энд-трейд».



По словам главного тренера «Филадельфии» Дэрила Мори, у команды нет острой необходимости избавляться от Симмонса как можно скорее.



«Если мы хотим повысить шансы на титул, то игрок, которого мы добавим к Джоэлу Эмбииду в возможном обмене, должен соответствовать высочайшему уровню. Если мы будем менять Симмонса на нескольких игроков, то это не повысит наши шансы настолько, чтобы изменить ситуацию.



Учитывая форму Эмбиида, заключая сделку, мы должны быть басолютно уверены, что это самый правильный вариант и он увеличит наши шансы на титул. Мы ищем сделку, которая сделает нас командой, входящей в тройку сильнейших в лиге», — подчеркнул Дэрил Мори.