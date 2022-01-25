Джа Морант начал встречаться с 40-летней моделью, которая почти в два раза старше него

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант начал встречаться с американской моделью Джоанной Леей, сообщает Awesemo.

40-летняя Лея почти в два раза старше 22-летнего Моранта. Лея является матерью звезды школьного баскетбола Амара Бэйли, одноклубника Бронни Джеймса в «Сьерра Каньон». Ранее Лея встречалась с известным канадским рэпером Дрейком.

«Джа Морант связался с 40-летней Джоанной Леей. Для тех, кто не знает, кто она такая — это мать звезды школьного баскетбола Амара Бэйли. Морант ставит лайки под всеми её фотографиями, недавно она подписалась на него в «Инстаграме». Лея была на нескольких его играх, недавно Джа привез её на матч «Мемфиса» в Денвер. У Джоанны двое детей — 17-летний сын и 7-летняя дочь. Кажется, сейчас наблюдается тенденция, когда молодые спортсмены встречаются с женщинами постарше», — отмечает источник издания.