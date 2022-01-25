Игроку НБА предъявлено 12 обвинений в суде

Центровому «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексону Хэйсу было предъявлено 12 обвинений по мелким правонарушениям в Лос-Анджелесе, включая домашнее насилие и нападение на офицера полиции. Все они были выдвинуты в результате инцидента с участием Джексона, его девушки и полиции. Об этом сообщает TMZ.
В июле 2021 года представители власти отреагировали на бытовой конфликт между Хейсом и его подругой, которая, беспокоясь за свою безопасность, вызвала полицию. Когда полицейские прибыли на место, Хейс сначала не хотел открывать двери дома, а затем толкнул офицера в стену. В итоге он был взят под стражу. Если вина игрока по предъявленным эпизодам будет доказана, ему грозит тюремное заключение.
В нынешнем сезоне Хэйс набирает в среднем 6,8 очка и 3,4 подбора за матч.
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