«Лейкерс» предлагают другим клубам активы, которые никому не интересны
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Журналист Кевин О'Коннор рассказал о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» связывался с другими командами НБА для сделки с участием Кендрика Нанна и Тэйлена Хортон-Такера, однако никому это предложение не показалось интересным. Также «озёрники» предлагали драфт-пик 1-го раунда 2027 года.
После 47 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на восьмом месте в Западной конференции, имея 23 победы при 24 поражениях. В своём последнем матче команда уступила на выезде «Майами Хит» со счётом 107:113.
Напомним, сегодня «Лос-Анджелес Лейкерс» обновил статус Энтони Дэвиса перед матчем с «Бруклин Нетс», который из-за травмы пропустил 17 матчей регулярного чемпионата НБА.
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