Леброн Джеймс отреагировал на обвинения в погоне за рекордом Карима Абдул-Джаббара

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу разговоров о том, что он гонится за рекордом легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков в НБА. Сейчас Леброн уступает ему 2006 очков.
«Пока я поднимался в рейтинге, было естественным человеческим желанием посмотреть на него и увидеть, где я нахожусь, чтобы понять, возможно ли его догнать. Никогда не хотел чувствовать себя полностью удовлетворённым собой и своей карьерой. Всегда хотел продолжать совершенствоваться.
Как вы сказали, скоро я буду в пределах 2000 очков от рекорда. Когда вы сказали? Скоро? Что ж, посмотрим, что будет. Я никогда в жизни не гнался за рекордами. Никогда не садился и не говорил: «Ладно, посмотрим, смогу ли я покорить эту отметку». Чаще всего меня удивляет, когда мне рассказывают, что я побил какой-то рекорд!» — приводит слова Джеймса Parlons Basket.
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