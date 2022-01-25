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«Мне больно, очень больно». Скотти Пиппен — об отношениях с Майклом Джорданом

«Мне больно, очень больно». Скотти Пиппен — об отношениях с Майклом Джорданом
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Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен высказался по поводу отношений со своим бывшим партнёром по команде Майклом Джорданом.

«Обычно меня не беспокоит отсутствие близости между мной и Майклом. У меня много друзей, всё в порядке. И всё же бывают моменты, и просмотр документального фильма явно был одним из таких моментов, когда я думаю о том, какие отношения хотел бы, чтобы у нас обоих были. И это больно, очень больно для меня. Имейте в виду, я не невиновен в этом. Я упустил возможности, которые могли бы изменить ход игры, и теперь мне придётся с этим жить», — приводит слова Пиппена Parlons Basket.

Ранее сообщалось, что Скотти Пиппен окончательно развёлся с женой Ларсой.

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