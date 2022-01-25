Джеймс Харден определил звезду НБА, с которой хочет объединиться в случае ухода из «Нетс»
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Звёздный защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден готов объединиться с лидером «Филадельфии Сиксерс» Джоэлем Эмбиидом. Об этом сообщает Parlons Basket со ссылкой на свои источники.
Напомним, недавно сообщалось, что «Филадельфия» собирается заполучить Джеймса Хардена, сбросив контракт Бена Симмонса.
В нынешнем сезоне Джеймс Харден в среднем за игру набирает 22,7 очка, 10,1 передач и 8,0 подбора. «Бруклин» после 46 игр идёт на втором месте в Восточной конференции, имея в своём активе 29 побед и 17 поражений. Что касается «Филадельфии», то команда Дока Риверса занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея 27 побед при 19 поражениях.
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