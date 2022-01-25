Названа команда, которая может принять контракт Джона Уолла на $ 91,7 млн

Стало известно, что звёздный разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл может быть обменян в «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает The Athletic.

Сообщается, что интерес к игроку проявляли сразу несколько команд лиги, однако «Клипперс» в этой борьбе выглядят фаворитами.

По действующему контракту Уолл заработает $ 91,7 млн за этот и следующий сезон. Баскетболист здоров, но не выходит на площадку в матчах нынешнего регулярного чемпионата НБА.

Нынешний сезон неудачно складывается для команды из Техаса. Команда идёт на последнем месте в Западной конференции, имея 14 побед и 33 поражения.