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Один из лучших форвардов НБА отказался играть за «Лейкерс»

Один из лучших форвардов НБА отказался играть за «Лейкерс»
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Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус рассказал о том, что форвард «Детройта» Джерами Грант не хочет выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Слышал, что «Лейкерс» отказались от варианта с Грантом. Он не хочет исполнять третьестепенную роль после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса», — написал Пинкус в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что в список интересов озёрников входят также Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс») и Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»).

После 47 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 23 победами и 24 поражениями. В своём последнем матче команда уступила на выезде «Майами Хит» со счётом 107:113.

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