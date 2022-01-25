Один из лучших форвардов НБА отказался играть за «Лейкерс»

Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус рассказал о том, что форвард «Детройта» Джерами Грант не хочет выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Слышал, что «Лейкерс» отказались от варианта с Грантом. Он не хочет исполнять третьестепенную роль после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса», — написал Пинкус в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что в список интересов озёрников входят также Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс») и Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»).

После 47 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 23 победами и 24 поражениями. В своём последнем матче команда уступила на выезде «Майами Хит» со счётом 107:113.