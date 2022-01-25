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«Даллас» хочет выменять 3 игроков для помощи Луке Дончичу

«Даллас» хочет выменять 3 игроков для помощи Луке Дончичу
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Инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус сообщил, что «Даллас Маверикс» проявляет интерес сразу к трём игрокам. По сведениям источника, «Маверикс» в качестве помощи для лидера клуба Луки Дончича рассматривает форварда «Детройт Пистонс» Джерами Гранта, разыгрывающего «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта, а также тяжёлого форварда «Атланты Хоукс» Джона Коллинза.

«Командой, которая проявляет интерес к Джерами Гранту, является «Даллас Маверикс», а Дориан Финни-Смит и, вероятно, Дуайт Пауэлл будут использованы в качестве ключевых фигур в сделке. «Маверикс» также заинтересованы в Джоне Коллинзе из «Атланты» и Маркусе Смарте» из «Бостона», — говорится в сообщении источника.

Ранее Пинкус рассказал о том, что Джерами Грант не хочет выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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