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Никола Миротич назвал игрока, который идеально впишется в футбольную «Барселону» Хави

Никола Миротич назвал игрока, который идеально впишется в футбольную «Барселону» Хави
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Испанский баскетболист черногорского происхождения, форвард «Барселоны» Никола Миротич, выразил мнение, что в настоящее время в игровую модель футбольного клуба «Барселона» идеально вписался бы нападающий «Атлетико» и экс-игрок каталонского клуба Антуан Гризманн.

«Антуан по какой-то причине не смог показать здесь всё, что может. Но он настоящий профессионал своего дела, просто всё пошло не так, как он хотел. Я бы пожелал Антуану всего наилучшего.

На мой взгляд, прямо сейчас он идеально вписался бы в команду Хави, и мы бы наслаждались его игрой, ведь нам так сильно не хватает голов, а он знает, как их забивать. Может, за эти слова меня и подвергнут критике, но это то, что я думаю», — приводит слова Миротича Mundo Deportivo.

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