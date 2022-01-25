Никола Миротич назвал игрока, который идеально впишется в футбольную «Барселону» Хави

Испанский баскетболист черногорского происхождения, форвард «Барселоны» Никола Миротич, выразил мнение, что в настоящее время в игровую модель футбольного клуба «Барселона» идеально вписался бы нападающий «Атлетико» и экс-игрок каталонского клуба Антуан Гризманн.



«Антуан по какой-то причине не смог показать здесь всё, что может. Но он настоящий профессионал своего дела, просто всё пошло не так, как он хотел. Я бы пожелал Антуану всего наилучшего.



На мой взгляд, прямо сейчас он идеально вписался бы в команду Хави, и мы бы наслаждались его игрой, ведь нам так сильно не хватает голов, а он знает, как их забивать. Может, за эти слова меня и подвергнут критике, но это то, что я думаю», — приводит слова Миротича Mundo Deportivo.