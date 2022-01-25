Никола Миротич назвал игрока, который идеально впишется в футбольную «Барселону» Хави
Поделиться
Испанский баскетболист черногорского происхождения, форвард «Барселоны» Никола Миротич, выразил мнение, что в настоящее время в игровую модель футбольного клуба «Барселона» идеально вписался бы нападающий «Атлетико» и экс-игрок каталонского клуба Антуан Гризманн.
«Антуан по какой-то причине не смог показать здесь всё, что может. Но он настоящий профессионал своего дела, просто всё пошло не так, как он хотел. Я бы пожелал Антуану всего наилучшего.
На мой взгляд, прямо сейчас он идеально вписался бы в команду Хави, и мы бы наслаждались его игрой, ведь нам так сильно не хватает голов, а он знает, как их забивать. Может, за эти слова меня и подвергнут критике, но это то, что я думаю», — приводит слова Миротича Mundo Deportivo.
Комментарии
- 25 января 2022
-
21:03
-
20:11
-
19:10
-
18:17
-
17:30
-
16:42
-
15:27
-
14:47
-
13:14
-
12:43
-
11:33
-
10:19
-
09:13
-
08:37
-
01:48
-
00:44
- 24 января 2022
-
23:55
-
22:47
-
21:50
-
21:15
-
20:51
-
19:50
-
18:51
-
17:38
-
16:31
-
15:20
-
14:28
-
13:35
-
12:25
-
11:30
-
10:19
-
09:16
-
06:55
-
06:11
-
04:46
Партнерский контент