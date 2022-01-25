Леброна, Уэстбрука и Дэвиса застали за распитием напитка ценой $ 10,5 тыс. после поражения

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Энтони Дэвис и ряд других баскетболистов калифорнийской команды, чьи имена не называются, были замечены в одном из престижных ресторанов Майами за распитием дорогого вина. В заведение игроки пришли сразу после поражения в матче с «Майами Хит» (107:113). Об этом сообщает Page Six.
По сведениям источника, стоимость бутылки вина, которую заказали звёздные игроки «Лейкерс», составляет $ 10,5 тысяч.
Напомним, в составе «Хит» самым результативным игроком был Дункан Робинсон с 25 очками, трипл-дабл и 20 очков у Джимми Батлера. Леброн из «Лейкерс» набрал 33 очка и сделал дабл-дабл.
После 47 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 23 победами и 24 поражениями.
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