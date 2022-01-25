«Бавария» рассталась с экс-защитником «Зенита» и «Химок»

34-летний американский атакующий защитник Кей Си Риверс покинул «Баварию». Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба.
«Риверс покидает «Баварию» по обоюдному согласию незадолго до окончания контракта», — говорится в сообщении мюнхенцев.
Риверс перешёл в «Баварию» в декабре 2021 года. За это время он провёл шесть матчей за немецкую команду в Евролиге, в которых в среднем набирал 6,2 очка, совершал 1,3 подбора и отдавал 1,0 передачи. В чемпионате Германии американец сыграл в трёх встречах, в которых в среднем набирал 12,3 очка, а также совершал 3 подбора и отдавал 3 передачи.
В прошлом сезоне Риверс провёл 12 матчей в Единой лиге ВТБ в составе «Зенита». В чемпионате Евролиги Кей Си вышел на паркет в 37 матчах. Он набирал 6,1 очка и 2,5 подбора за 22,3 минуты.
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