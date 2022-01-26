«Бавария» обыграла АСВЕЛ, «Маккаби» был сильнее «Альбы» в Евролиге
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого АСВЕЛ встречался с «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Астробаль» и завершилась со счётом 77:68 (20:16, 25:13, 16:13, 16:26) в пользу немецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал Огастин Рабит, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев паркета отметились Юссуфа Фалл и Крис Джонс (в активе обоих по 17 очков).
Ранее «Маккаби» из Тель-Авива принимал «Альбу». Победу в этой встрече со счётом 87:78 (23:23, 24:16, 20:19, 20:20) праздновали хозяева площадки. Разыгрывающий Скотти Уилбекин принёс израильскому клубу 18 очков. У «Альбы» чаще других отличался Маодо Ло — в его активе также 18 очков.
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
25 января 2022, вторник. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
4-я четверть
68 : 77
Бавария
Мюнхен, Германия
АСВЕЛ: Фалл - 14, Джонс - 13, Гист - 11, Найт - 11, Осетковски - 6, Кауди - 5, Лякомб - 4, Окобо - 4, Risacher, Адетокунбо, Стразель
Бавария: Рабит - 17, Ярамаз - 11, Обст - 10, Уэйлер-Бэбб - 9, Лучич - 8, Хантер - 8, Радошевич - 5, Томас - 5, Шишко - 4, Джордж, Уолден, Шиллинг
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
25 января 2022, вторник. 22:15 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
87 : 78
Альба
Берлин, Германия
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 18, Деррик Уильямс - 16, Жижич - 14, Рейнольдс - 14, Тейлор - 11, Эванс - 9, ДиБартоломео - 5, Блайзер, Зив, Калояро, Коэн, Соркин
Альба: Ло - 18, Сикма - 12, Зусман - 10, Ламмерс - 9, Кумадже - 8, Тиман - 6, Да Силва - 5, Олинде - 5, Смит - 4, Делов - 1, Блатт, Маттиссек
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