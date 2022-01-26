«Бавария» обыграла АСВЕЛ, «Маккаби» был сильнее «Альбы» в Евролиге

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого АСВЕЛ встречался с «Баварией». Встреча проходила на стадионе «Астробаль» и завершилась со счётом 77:68 (20:16, 25:13, 16:13, 16:26) в пользу немецкой команды.

Самым результативным в составе победителей стал Огастин Рабит, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев паркета отметились Юссуфа Фалл и Крис Джонс (в активе обоих по 17 очков).



Ранее «Маккаби» из Тель-Авива принимал «Альбу». Победу в этой встрече со счётом 87:78 (23:23, 24:16, 20:19, 20:20) праздновали хозяева площадки. Разыгрывающий Скотти Уилбекин принёс израильскому клубу 18 очков. У «Альбы» чаще других отличался Маодо Ло — в его активе также 18 очков.