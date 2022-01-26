«Бостон» разгромил «Сакраменто». «Торонто» обыграл «Шарлотт»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Хозяева победили со счётом 125:113.
Гари Трент-младший набрал 32 очка и стал самым результативным игроком «Торонто». 25 очков на счету Ламело Болла из «Хорнетс».
«Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс» на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева выиграли – 117:107.
Джоэл Эмбиид внёс наибольший вклад в победу «Сиксерс», заработав 42 очка. Никил Александер-Уолкер принёс «Пеликанс» 31 очко.
«Денвер Наггетс» на выезде переиграл «Детройт Пистонс» со счётом 110:105.
В составе хозяев 34 очка заработал Кейд Каннингем. Никола Йокич из «Денвера» набрал 28 очков.
«Бостон Селтикс» дома разгромил «Сакраменто Кингз» – 128:75.
Джейсон Тейтум из «Бостона» набрал 36 очков, а его одноклубник Джейлен Браун записал на свой счёт 30 очков и дабл-дабл.
- 26 января 2022
-
06:39
-
05:48
-
01:44
-
00:39
-
00:23
- 25 января 2022
-
23:33
-
22:50
-
21:57
-
21:03
-
20:11
-
19:10
-
18:17
-
17:30
-
16:42
-
15:27
-
14:47
-
13:14
-
12:43
-
11:33
-
10:19
-
09:13
-
08:37
-
01:48
-
00:44
- 24 января 2022
-
23:55
-
22:47
-
21:50
-
21:15
-
20:51
-
19:50
-
18:51
-
17:38
-
16:31
-
15:20
-
14:28