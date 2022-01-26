«Бостон» разгромил «Сакраменто». «Торонто» обыграл «Шарлотт»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Хозяева победили со счётом 125:113.

Гари Трент-младший набрал 32 очка и стал самым результативным игроком «Торонто». 25 очков на счету Ламело Болла из «Хорнетс».

«Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс» на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева выиграли – 117:107.

Джоэл Эмбиид внёс наибольший вклад в победу «Сиксерс», заработав 42 очка. Никил Александер-Уолкер принёс «Пеликанс» 31 очко.

«Денвер Наггетс» на выезде переиграл «Детройт Пистонс» со счётом 110:105.

В составе хозяев 34 очка заработал Кейд Каннингем. Никола Йокич из «Денвера» набрал 28 очков.

«Бостон Селтикс» дома разгромил «Сакраменто Кингз» – 128:75.

Джейсон Тейтум из «Бостона» набрал 36 очков, а его одноклубник Джейлен Браун записал на свой счёт 30 очков и дабл-дабл.