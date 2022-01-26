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«Бостон» разгромил «Сакраменто». «Торонто» обыграл «Шарлотт»

«Бостон» разгромил «Сакраменто». «Торонто» обыграл «Шарлотт»
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На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Хозяева победили со счётом 125:113.

Гари Трент-младший набрал 32 очка и стал самым результативным игроком «Торонто». 25 очков на счету Ламело Болла из «Хорнетс».

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 113
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 32, Ануноби - 24, Сиакам - 24, Буше - 12, Флинн - 11, Бэнтон - 10, Ачиува - 9, Ватанабэ - 3, Барнс, Берч, Бонга, Ванвлит, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Шампани
Шарлотт Хорнетс: Болл - 25, Бриджес - 22, Букнайт - 18, Пламли - 12, Розир - 12, Убре - 9, Тор - 6, Мартин - 4, Вашингтон - 3, Джонс - 2, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Смит, Хэйворд

«Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс» на стадионе «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США). Хозяева выиграли – 117:107.

Джоэл Эмбиид внёс наибольший вклад в победу «Сиксерс», заработав 42 очка. Никил Александер-Уолкер принёс «Пеликанс» 31 очко.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 107
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 42, Харрис - 33, Коркмаз - 13, Макси - 10, Джо - 6, Ньянг - 6, Драммонд - 4, Тибулл - 3, Powell, Браун, Бэсси, Грин, Карри, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер - 31, Эрнангомес - 29, Хэйс - 15, Джонс - 12, Альварадо - 11, Маршалл - 4, Кларк - 3, Темпл - 2, Валанчюнас, Грэм, Ингрэм, Лозада, Льюис, Мёрфи, Саторански, Уильямсон, Харт

«Денвер Наггетс» на выезде переиграл «Детройт Пистонс» со счётом 110:105.

В составе хозяев 34 очка заработал Кейд Каннингем. Никола Йокич из «Денвера» набрал 28 очков.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
105 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Детройт Пистонс: Каннингем - 34, Бей - 21, Диалло - 14, Джексон - 11, Лайлз - 10, Джозеф - 7, Хейз - 6, Джексон - 1, Макгрудер - 1, Гарза, Грант, Ли, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит, Стэнли, Стюарт
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Грин - 20, Гордон - 16, Моррис - 12, Риверс - 10, Ннаджи - 9, Казинс - 4, Кампаццо - 4, Хиланд - 4, Форбс - 3, Бартон, Грин, Маррей, Портер, Рид, Ховард, Чанчар

«Бостон Селтикс» дома разгромил «Сакраменто Кингз» – 128:75.

Джейсон Тейтум из «Бостона» набрал 36 очков, а его одноклубник Джейлен Браун записал на свой счёт 30 очков и дабл-дабл.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 75
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 30, Ричардсон - 14, Уильямс - 13, Несмит - 10, Притчард - 9, Уильямс - 8, Лэнгфорд - 3, Хорфорд - 3, Шрёдер - 2, Бол, Дозьер, Кантер, Смарт, Томас, Фернанду, Хозер
Сакраменто Кингз: Хилд - 11, Холмс - 9, Дэвис - 7, Халибёртон - 7, Багли III - 6, Кета - 6, Кинг - 6, Митчелл - 6, Рэмси - 6, Барнс - 4, Джонс - 4, Харклесс - 3, Вудард, Лень, Мету, Томпсон, Фокс
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