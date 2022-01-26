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«Клипперс» выиграли у «Вашингтона», уступая по ходу встречи 35 очков

«Клипперс» выиграли у «Вашингтона», уступая по ходу встречи 35 очков
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На стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 134:104.

Деджанте Мюррей из «Сан-Антонио» набрал 19 очков. Самым результативным игроком хозяев стал Кевин Портер, заработавший 16 очков.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
104 : 134
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Портер - 16, Вуд - 15, Тэйт - 14, Шенгюн - 14, Кристофер - 13, Мартин - 13, Гордон - 7, Грин - 7, Мэтьюз - 5, Queen, Брукс, Гаруба, Нваба, Никс, Огастин, Тайс, Уолл
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 19, Пёлтль - 18, Джонсон - 16, Макдермотт - 15, Джонс - 14, Ойбанкс - 13, Васселл - 12, Янг - 12, Ландейл - 6, Уайт - 5, Уокер - 4, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Примо, Уискэмп, Эрнангомес

«Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс» на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США). В концовке встречи хозяева упустили победу. «Клипперс» выиграли со счётом 116:115.

Брэдли Бил из «Вашингтона» набрал 23 очка. В составе победителей 29 очков записал в свой актив Амир Коффи.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
115 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Бил - 23, Кузма - 19, Гэффорд - 12, Колдуэлл-Поуп - 12, Харрелл - 12, Авдия - 11, Брайант - 11, Хатимура - 7, Динвидди - 5, Кисперт - 3, Гилл, Дав. Бертанс, Нето, Тодд, Уинстон, Холидей, Ээи
Лос-Анджелес Клипперс: Коффи - 29, Кеннард - 25, Мэнн - 16, Хартенштайн - 16, Скрабб - 8, Бледсо - 7, Бостон - 5, Джексон - 4, Уинслоу - 4, Зубац - 2, Батюм, Джонсон, Джордж, Ибака, Леонард, Моррис, Престон

«Бруклин Нетс» дома играл с «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу – 106:96.

Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 33 очка, столько же у Джеймса Хардена из «Бруклина».

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2022, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Харден - 33, Миллз - 15, Бембри - 12, Олдридж - 9, Джонсон - 8, Клэкстон - 6, Эдвардс - 5, Браун - 4, Шарп - 4, Гриффин, Дюк, Дюрант, Ирвинг, Картер, Миллсэп, Томас, Харрис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Монк - 22, Уэстбрук - 15, Энтони - 13, Брэдли - 9, Дэвис - 8, Джонсон - 4, Ривз - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Ховард, Хортон-Такер, Эллингтон
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