«Клипперс» выиграли у «Вашингтона», уступая по ходу встречи 35 очков

На стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 134:104.
Деджанте Мюррей из «Сан-Антонио» набрал 19 очков. Самым результативным игроком хозяев стал Кевин Портер, заработавший 16 очков.
«Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс» на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США). В концовке встречи хозяева упустили победу. «Клипперс» выиграли со счётом 116:115.
Брэдли Бил из «Вашингтона» набрал 23 очка. В составе победителей 29 очков записал в свой актив Амир Коффи.
«Бруклин Нетс» дома играл с «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости одержали победу – 106:96.
Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 33 очка, столько же у Джеймса Хардена из «Бруклина».
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