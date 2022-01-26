Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал обладателем очередного рекорда НБА. Как сообщается на странице Pistol Pete в «Твиттере», 37-летний Леброн стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который смог набрать более 25 очков в 18 матчах подряд.

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В минувшем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде встречался с «Бруклин Нетс». Гости одержали победу со счётом 106:96. Джеймс набрал 33 очка. Столько же в активе Джеймса Хардена из «Бруклина». Также на счету Хардена трипл-дабл.



Ранее сообщалось, что Леброн является самым возрастным игроком в истории НБА, который набирал по 25 очков в 10 матчах подряд. Он обошёл Майкла Джордана, которому это достижение покорилось в 34 года.